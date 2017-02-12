Двое мужчин напали на Амантура Мусагулова в окрестностях Бишкека. Пострадавший обратился в больницу. Милиция называет избиение журналиста «бытовой потасовкой».

Гражданский активист Адиль Турдукулов написал на своей странице в фэйсбуке, что Мусагулов после избиения попал в больницу и обратился с заявлением в Ленинский РОВД.

В интервью Kloop.kg Турдукулов рассказал, что об избиении узнал от родственников пострадавшего. Сам Мусагулов на телефонные звонки не отвечает.

«Честно говоря такие случаи [нападения на журналистов] зачастили. И обычно в таких ситуациях официальные органы заявляют, что это бытовой случай. Это очень удобная формулировка», — сказал он.

По словам Турдукулова, нужно провести расследование, так как пока инцидент связывают с бытовой потасовкой.

«Потому что “Де-Факто” достаточно популярная газета, и там публиковались противоречивые материалы. […] В любом случае провластный журналист или не провластный журналист, неважно на кого он работает, его бить нельзя», — сказал он.

Избиение Амантура Мусагулова — не первое нападение на журналистов в Кыргызстане. В феврале 2016 года был избит главный редактор газеты «Деньги и власть» Турат Акимов.

Тогда дело об избиении редактора взял под личный контроль президент Алмазбек Атамбаев. Акимов называл нападение «политическим заказом» и обвинил в его организации Мелиса Турганбаева, занимавшего тогда должность главы МВД.

По факту нападения на Акимова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В октябре 2015 года во время спецоперации по задержанию беглого заключённого на окраине Бишкека неизвестные избили журналиста газеты «Супер-инфо» Максата Орозумбетова и отобрали у него видеокамеру.

В мае того же года было совершено нападение на журналиста Kloop.kg Владимира Цая — тогда неизвестный мужчина дважды ударил по камере Цая, когда тот сидел в своём автомобиле, повредив оборудование.

Журналист Булат Сатаркулов был избит около своего дома в начале 2015 года — ночью неизвестные ударили его несколько раз и отобрали всё оборудование, которое было при нём после работы.

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