В Бишкеке с 9 февраля начался рейд патрульной милиции по соблюдению правил дорожного движения водителями маршруток. Всего за два дня проверок было зафиксировано 500 фактов нарушения ПДД, а на штрафстоянку было отправлено более 60 микроавтобусов.

Самым частым нарушением водителей маршруток стала остановка в неположенном месте. По всем фактам нарушений патрульная милиция проводит профилактические беседы о важности ПДД.

Рейд по проверке общественного транспорта на соблюдение ПДД продлится до 16 февраля. Цель рейда — навести порядок на улицах Бишкека и сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

В ноябре 2016 года ГУВД проводило экзамен на знание правил дорожного движения, который провалили все пришедшие на тест водители маршруток. И приглашенных 18- ти водителей с заданиями не справился ни один.

Водители маршрутных такси, не соблюдающие правила дорожного движения, часто становятся причиной пробок и ДТП.

Чтобы разгрузить дорожное движение в столице и уменьшить зависимость бишкекчан от маршрутного такси, мэрия намерена увеличить количество троллейбусов и автобусов. Для них будут выделены отдельные полосы.

Кроме того, в планах мэрии расширить улицы Бишкека. Для этого будут снесены «объекты облегченного типа» и часть деревьев.

Реконструировать и расширять дороги муниципалитет начнет уже с первого марта.

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