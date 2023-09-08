Мэрия Бишкека вернула маршрутки на некоторые линии из-за нехватки автобусов. Об этом со ссылкой на муниципалитет пишет Kaktus.media.



Речь идет о маршрутках под номерами: 100, 105, 152, 195 и 212.

«В первые дни после запуска были недовыпуски на маршрутах. На сегодня ситуация исправлена, и в данное время идет работа по комплектации маршрутов. Также принято решение до полной комплектации маршрутов между автобусами временно запустить микроавтобусы», — сообщили в мэрии.



По словам и.о. вице-мэра Максатбека Сазыкулова, эти маршрутки курсируют, но в малом количестве.



«На этих пяти маршрутных линиях было 167 микроавтобусов, их заменили 122 автобусами. Жители начали жаловаться, что этих автобусов не хватает, и интервалы длинные. Поэтому пока маршрутки просто так не можем вытеснить. Было 167 маршруток, из них какая-то часть осталась — 15%. Это совместная помощь муниципального и частного общественного транспорта. Пока полностью не будут отработаны маршруты и необходимое количество автобусов, маршрутки будут страховать их. Придет момент, когда маршрутки уйдут 100%», — отметил он в интервью AKIpress.



31 августа в мэрии сообщили, что на улицы Бишкека вышли 200 новых автобусов. Они курсируют по новым открывшимся маршрутам № 15, 51 и 52, а также по уже существующим линиям №100, №105, №152, №195, №212.

Тогда в муниципалитете пообещали вывести на городские улицы оставшиеся из 1000 таких автобусов, закупленных в 2023 году.