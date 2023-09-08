Президент Садыр Жапаров подписал указ, которым назначил себе новым советником Бектура Зулпиева. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе главы страны.

Известно, что во время правления свергнутого президента Курманбека Бакиева он занимал должность главы юридической службы аппарата президента.

В 2001 году его назначили советником председателя Центризбиркома Сулаймана Иманбаева. И уже в 2005 после Тюльпановой революции Зулпиев возглавил отдел правовой политики администрации президента Курманбека Бакиева.

Через четыре года его назначили руководителем юридической службы аппарата Бакиева. Зулпиев входил в экспертную группу по внесению поправок в Конституцию в 1998 и 2003 годах.

Кроме этого в ноябре 2020 года в СМИ распространилась информация том, что Зулпиев стал автором новой Конституции, которую продвигал нынешний президент Садыр Жапаров.

Однако тогдашняя пресс-секретарь президента Галина Байтерек опровергла эту информацию.