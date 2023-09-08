Глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал распоряжение, которым назначил Умбриэля Темиралиева генеральным директором свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек». Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Кабмина.

До этого Темиралиев был главой Национального агентства по инвестициям, которым руководил с сентября 2022 года.

7 сентября его сняли с этой должности и назначили главой Нацагентства бывшего министра цифрового развития Талантбека Иманова.



Предшественником Темиралиева на посту главы СЭЗ «Бишкек» был Алмамбет Шыкмаматов. 5 сентября он возглавил Госипотечную компанию.

Свободную экономическую зону «Бишкек» создали в 1995 году. Общая ее площадь, состоящая из трех субзон, занимает более 340 гектаров.