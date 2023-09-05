Алмамбет Шыкмаматов назначен председателем правления ОАО «Государственная ипотечная компания». Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомпании пишет 24.kg.

Отмечается, что решение о назначении Шыкмаматов принято советом директором компании 5 сентября. До этого Госипотечную компанию возглавляла Аида Тологонова.

Госипотечная компания учреждена в 2015 году. Она является единственным уполномоченным органом в сфере ипотечного кредитования. Цель ГИК — обеспечение доступным жильем граждан республики и создание долгосрочного устойчивого механизма привлечения финансовых ресурсов в сектор ипотечного кредитования и жилищного строительства эконом-класса.

Карьера Шыкмаматова

54-летний Алмамбет Шыкмаматов за свою карьеру успел поработать в разных отраслях. В начале карьеры он работал в судебной системе, в середине нулевых стал помощником торага, а 2010 году был главой Госрегистрационной службы.

С 2011 по 2014 год он был министром юстиций. В 2015 году он стал депутатом VI созыва парламента от партии «Ата Мекен».

В декабре 2019 года Шыкмаматов объявил о сдаче депутатского мандата и выходе из состава «Ата Мекена» из-за разногласий с лидером партии Омурбеком Текебаевым.

На парламентских выборах 2020 года, итоги которых потом отменили, он возглавлял список кандидатов от партии «Бир Бол».

После октябрьских событий и смены власти Шыкмаматов 6 октября стал самопровозглашенным и.о. генпрокурора. Однако 22 октября на эту должность утвердили Курманкула Зулушева.

Позже, во время проведения досрочных президентских выборов, Шыкмаматов руководил работой предвыборного штаба Садыра Жапарова в Нарынской области.

В феврале 2021 года его назначили директором Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана. После принятия новой Конституции и ее подписания должность Шыкмаматова трансформировалась в министра инвестиций.

Однако уже в сентябре 2021 года он ушел в отставку с поста главы Мининвестиций, чтобы участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.

В мае 2022 года он возглавил общественную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Дачи-СУ.

В январе 2023 года Шыкмаматова назначили главой свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек».