На заседании 5 сентября Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект администрации президента, которым предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения.

Поддержали законопроект почти все члены комитета за исключением депутатки Гуля Кожокуловой из «Бүтүн Кыргызстан».



Она во время обсуждения отметила, что законопроект в нынешнем виде противоречит Конституции, так как в Основном законе прописано, что решение Конституционного суда являются окончательными.



В ответ на это замминистра юстиции Орозбек Сыдыков, который выступал докладчиком, сказал, что решения Верховного суда республики тоже можно пересматривать, хотя они тоже считаются окончательными. Также он отметил, что в законодательстве ряда соседних стран, а также в Литве прописано, что решения Конституционного суда могут пересматриваться.

«Вы приводите такую аналогию, которая неправильна. Вы все время Конституционный суд принижаете и ставите в один ряд с общегражданскими судами. Но у них статус, цели, задачи и полномочия совершенно другие. Вы принижаете Конституцию, вы ее нивелируете», — ответила Кожокулова.

Она поинтересовалась имеются ли заключения Конституционного суда и Венецианской комиссии. Сыдыков в ответ сообщил, что заключение КС имеется, а мнение Венецианской комиссии не нужно. Однако депутатка возразила и отметила, что в Конституции предусмотрено, что Кыргызстан обязуется соблюдать международные нормы.



Также она раскритиковала норму законопроекта, в которой прописано, что решение Конституционного суда может быть пересмотрено если оно «противоречит моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа».



«Кто будет определять морально-нравственные ценности? Что у нас есть какая-то судебная экспертиза? Или суд на свое усмотрение будет определять соответствует ли что-то морали?» — задалась вопросом депутатка.



Кроме того, Кожокулова поинтересовалась, почему только президент и глава КС смогут обратиться с заявлением на пересмотр решения Конституционного суда. Она предложила дать такое право и депутатам Жогорку Кенеша. В этом вопросе ее поддержали парламентарии Мейкинбек Абдалиев и Жусупбек Коргонбай уулу.



Законопроект от президента



Администрация президента 17 июля опубликовала законопроект о внесении изменения в конституционный закон «О Конституционном суде». Им предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения.

В проекте закона прописаны случаи, при которых может быть принято решение о пересмотре вердикта. Так, это может быть сделано, если изменилась норма Конституции на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».



Однако юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявили, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они призвали инициаторов отозвать свой законопроект.

По действующему законодательству, решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Одно из последних решений Конституционного суда касалось матчества. Согласно нему, кыргызстанцы могут брать матчество по достижении 18 лет. Однако решение вызвало общественный резонанс, в частности против матчества высказывался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, отмечавший, что тот, «кто принял закон должен его отменить».

