В Ноокенском районе Джалал-Абадской области скончался 15-летний школьник от пулевого ранения. Об этом 4 сентября сообщили в УВД Джалал-Абадской области.
По информации милиции, в ночь с 25 на 26 августа около 00:30 ночи 42-летний житель села Шайдан Ноокенского района выстрелил из своего охотничьего ружья в сторону детей, собравшихся возле сельской почты.
Пуля попала в голову 15-летнего ребенка этого же села. Из-за полученного ранения он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Факт зарегистрировали в едином реестре преступлений УВД Ноокенского района и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По подозрению в убийстве милиция задержала 42-летнего жителя айыльного округа Шайдан Ноокенского района. Мужчину арестовали на два месяца.