В Ноокенском районе Джалал-Абадской области скончался 15-летний школьник от пулевого ранения. Об этом 4 сентября сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По информации милиции, в ночь с 25 на 26 августа около 00:30 ночи 42-летний житель села Шайдан Ноокенского района выстрелил из своего охотничьего ружья в сторону детей, собравшихся возле сельской почты.

Пуля попала в голову 15-летнего ребенка этого же села. Из-за полученного ранения он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Факт зарегистрировали в едином реестре преступлений УВД Ноокенского района и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в убийстве милиция задержала 42-летнего жителя айыльного округа Шайдан Ноокенского района. Мужчину арестовали на два месяца.