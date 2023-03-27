Депутат Шаирбек Ташиев назвал подстрекателем жителя Ноокена, который возмутился большим количеством узбекских товаров на рынках Кыргызстана.

На встрече депутатов с жителями Ноокенского района Джалал-Абадской области мужчина возмутился тем, что местные рынки якобы переполнены узбекскими товарами.

«В этом году вы разрешили гражданам Узбекистана въезжать и выезжать без загранпаспорта с ID-картами. Сейчас на рынках все от фруктов и овощей до одежды узбекское. Разве у нас это все не производят? Почему вы не поддерживаете местных предпринимателей?» – возмутился местный житель.

В ответ Ташиев заявил, что подобными высказываниями портятся отношения между двумя странами, которые были с трудом налажены.

«Таких подстрекателей, как вы, меньше должно быть. Если хотите свои товары продвигать, производите все дешевле, чем это делают узбеки, и все. […] Кто выдерживает конкуренцию, тот и торгует. […] Если хотите, то берите свою редиску и продавайте ее в Ташкенте», – сказал Ташиев.