Спецслужбы Кыргызстана и Казахстана задержали в Алматы гражданина Таджикистана с более 100 килограммами героина на сумму в более $1,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По их информации, была нейтрализованаа деятельность международного наркосиндиката, который перевозил и сбывал крупные партии наркотиков афганского происхождения через Кыргызстан.

Задержанный К.О.А. считается органанизатором наркоканала, в том числе на территории Кыргызстана. Спецслужбы продолжают поиски других возможных участников наркосиндиката.

Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана

Примерная стоимость конфискованного героина на черном рынке составляет 1,1 млн долларов, уточнили в МВД.