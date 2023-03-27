В социальных сетях неизвестные пользователи создают фейковые аккаунты под именем первой леди Айгуль Жапаровой. Эту проблему решают «компетентные органы», сказал «Клоопу» пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

На странице фейка якобы Айгуль Жапарова пишет, что в священный месяц Рамазан она решила оказать финансовую помощь 100 людям, которые оставят комментарий под публикацией. На публикации фотография Айгуль Жапаровой с прифотошопленными конвертами.

По словам Султанбаева, «это не первый случай, когда отдельные недобросовестные лица открывают фейковые страницы под именем первой леди».

Ранее глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook призвал пользователей быть внимательными и не доверять подозрительным аккаунтам.

Скандальный закон о фейках

В Кыргызстане с 2021 года действует скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» (закон о фейках). Согласно документу, власти могут без решения суда, на основании заявления, заблокировать любой сайт, где, по их мнению, публикуется фейковая информация.

В Кыргызстане насчитываются уже несколько громких случаев использования этого закона — пока только против СМИ.

На вопрос журналистки «Клоопа», используется ли закон о фейках по назначению или только против СМИ, Эрбол Султанбаев ответил: «Любой гражданин или юрлицо, считающие что их права ущемлены, могут воспользоваться нормами этого закона и обратиться в уполномоченный госорган (Минкульт — примечание редакции)».

Как закон работает против СМИ?

В июне 2022 года Минкульт заблокировал сайт газеты Res Publica из-за расследования о коррупции в аэропорту «Манас». Чуть позже ведомство на несколько часов заблокировало и сайт информагентства 24.kg.

В октябре того же года под блокировку попал сайт «Азаттыка» из-за якобы недостоверных сведений о столкновениях на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября в 2022 года. Минкульт посчитал их сведения в их материале «противоречащими национальным интересам Кыргызстана». Позже стало известно, что блокировка сайта бессрочна, пока издание не удалит материал, который стал причиной блокировки.

С угрозой возможной блокировки столкнулся и «Клооп» из-за того, что Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС) подало жалобу в Минкульт на одну из статей, опубликованных на портале.

По мнению авторов обращения, в материале содержалась недостоверная информация. Ведомство на основе этого заявления потребовало удалить статью, а в противном случае грозилось заблокировать сайт редакции. Однако АРИС вскоре отозвал свою жалобу.