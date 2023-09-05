Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения российской активистке Алёне Крыловой. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Крылову будут содержать под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 4 октября. Ранее суд уже продлевал ей арест с июля по сентябрь.

Арест Крыловой

Российскую политактивистку Алёну Крылову задержали 4 июня. Однако известно об этом стало только 11 июня, когда об этом сообщило российское издание Sota.

В издании сообщили, что девушку задержали, когда она гуляла в центре Бишкека. Предположительно, ее хотят депортировать в Россию, где на нее возбуждено уголовное дело о «создании экстремистского сообщества».

По данным Sota, Крылова бывшая пресс-секретарь российского движения «За права человека» и была в движении «Левое сопротивление», признанное российскими властями экстремистским.

Крылова – не единственная российская активистка, которую задержали кыргызские спецслужбы. В июне стало также известно о вывозе из Кыргызстана антивоенного активиста Алексея Рожкова, обвиняемого в России в поджоге военкомата.

В том же месяце в Бишкеке задержали активиста российского общественного движения «Левый блок» Льва Скорякина. В России на него возбуждено уголовное дело за акцию у здания отдела ФСБ по юго-западному округу Москвы.