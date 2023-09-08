В Торгово-промышленной палате (ТПП) Кыргызстана 8 сентября сообщили, что российский маркетплейс Wildberries приостановил отгрузку товаров из Кыргызстана.



В сообщении говорится, что глава ТПП Темир Сариев встретился с представителем Wildberries Максимом Губановым, чтобы обсудить «серьезные проблемы, связанные с отгрузкой товаров из Кыргызстана через эту платформу».

По данным ТПП, компания приостановила отгрузку товаров из Кыргызстана в течение двух недель, что вызвано требованием «казахстанской стороны предоставлять определенные документы». Товары из Кыргызстана в основном идут транзитом через Казахстан.

«Ежедневно Wildberries отгружает более 5 тонн товаров на общую сумму свыше $25 тысяч, и это только начало. Такая ситуация может серьезно повлиять на доходы кыргызстанцев, которые работают через эту платформу», — отметили в Торгово-промышленной палате.



Сариев на встрече с Губановым выразил готовность оказать содействие в решении вопроса. Он предложил отгружать товары авиасообщением и железнодорожным путем. Все эти варианты будут тщательно изучаться.

В самой компании пока не делали комментариев по этому вопросу.



В Кыргызстане в последние годы развивается коммерция на таких электронных площадках, как Wildberries. Кыргызские предприниматели через этот маркетплейс продают свои товары в другие страны. В июне сообщалось, что за пять месяцев 2023 года через Wildberries реализовано товаров, произведенных в Кыргызстане, на сумму более 5 млрд рублей ($57 млн).