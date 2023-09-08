А акимиате Ысык-Атинского района Чуйской области заявили, что Айнагуль Мусаевой из села Дмитриевка выделяли комнату в общежитии, но она туда не заселилась.

Дом женщины в середине мая разрушили силовики во время совместной спецоперации ГКНБ и МВД, а накануне она пожаловалась журналистам, что вынуждена жить с тремя детьми в бане брата из-за того, что ей до сих пор не восстановили жилье.



Местные власти Ысык-Атинского района назвали обращение Мусаевой «ложью».

«Два месяца назад пострадавшей по поручению акима района Алмазбека Осмонова выделили на долгое время комнату в общежитии №1 мэрии города Кант. Айнагуль Мусаева приходила в общежитие и забирала ключи от комнаты. Директор общежития подтвердил, что она иногда приходит туда, но полностью ещё не переехала. На сегодняшний день выданная ей комната до сих пор пустует», — говорится в сообщении.

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17 мая сотрудники ГКНБ и МВД в селе Дмитриевка провели спецоперацию по задержанию предполагаемого террориста, которого в итоге застрелили. В ходе спецоперации был также разрушен дом Мусаевой, который у нее арендовал убитый.

6 сентября издание Kaktus.media опубликовало обращение Мусаевой. По ее словам, местные власти обещали ей помочь с восстановлением дома, но не сдержали слово.



Она обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, чтобы они помогли ей добиться справедливости от чиновников, которые не хотят восстанавливать ее жилье.

