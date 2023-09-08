Милиция задержала мужчину, который нанес восемь ножевых ранений местному жителю в ресто-баре Brosco в Джалал-Абаде. Об этом «Клоопу» 8 сентября сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным милиции, в ночь на 7 сентября в 01:40 перед ресто-баром Brosco 35-летний мужчина получил восемь ножевых ранений от незнакомого человека.

В результате пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Джалал-Абадской областной клинической больницы.

По этому факту в милиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и назначила судмедэкспертизу.

Во время розыска милиция задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний житель села Таш-Булак Сузакского района. Его водворили в ИВС.

На 8 сентября состояние здоровья пострадавшего оценивается как среднее.

Читать еще: Драка в ночном клубе Sky Bar в Оше: Сотрудников Гостаможни уволят

Автор: Бакай Алмаз.