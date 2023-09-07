Айнагуль Мусаева из села Дмитриевка Чуйской области рассказала журналистам Kaktus.media, что она вынуждена жить в бане у брата с тремя несовершеннолетними детьми, так как ее дом был разрушен во время совместной спецоперации МВД и ГКНБ 17 мая.

Тогда правоохранители пытались задержать в этом доме предполагаемого террориста, которого в итоге застрелили. Сообщалось, что мужчина арендовал жилье.

Мусаева обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, чтобы они помогли ей добиться справедливости от чиновников, которые не хотят восстанавливать ее дом.

По ее словам, до того как ее дом был уничтожен она жила в России и сдавала жилье в аренду. После развода с мужем Мусаева не могла вернуться в Кыргызстан, так как мужчина не давал документов на выезд детей. Когда дом Мусаевой сгорел, она смогла получить разрешение и выехать в Кыргызстан.

«Аким района и другие госслужащие обещали помочь с восстановлением дома. Но когда пришло время, все они отвернулись, а некоторые даже грубили мне. В ОВД Ысык-Атинского района следователь куда-то дел документы, которые я собрала для восстановления дома. Я подозреваю, что уничтожил. Уголовное дело передали в Ош, куда я тоже ездила, но мне ничем не помогли. В милиции Ысык-Аты даже обвинили меня в том, что я пустила в дом террориста, а значит, сама виновата, и мне никто не будет помогать», — рассказала пострадавшая.

Женщина добавила, что брат, у которого она временно живет, не хочет содержать ее и требует съехать.

«Мама помогает своей пенсией. Как дальше быть, даже не представляю. Дочь с трудом подготовила к школе, благо помогли люди. Я писала письма президенту, главе кабинета министров, полномочному представителю президента в Чуйской области, акиму, в айыл окмоту, прокуратуру и в ГКНБ, МВД и МЧС, но никто не дал внятного ответа. Все мои письма спускают вниз до уровня айыл окмоту, а там говорят: денег нет, но вы держитесь», — говорит Мусаева.