ГКНБ задержал сотрудников международного аэропорта «Манас» и контрабандистов, которые несколько раз незаконно вывозили с территории страны золотые изделия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Госкомитета, 3 сентября в 08:40 часов в аэропорту «Манас» у гражданина Кыргызстана, пытавшегося вылететь в Индию в стерильной зоне, нашли золото общим весом 3 килограмма 985 граммов. При этом у задержанного не было официальных документов на золотые изделия.

По этому факту ГКНБ задержал двух сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта «Манас» и двух человек, причастных к коррупционной схеме. Всех задержанных водворили в СИЗО ГКНБ.