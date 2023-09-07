Депутат Тазабек Икрамов на своей странице в Фейсбук раскритиковал главу Кабинета министров Акылбека Жапарова и мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова.



Нардеп недоволен тем, что Министерство энергетики запретило в столице продажу и использование кара-кечинского угля, а также планируют запретить электроотопление предстоящей зимой.

По словам депутата, из-за запрета горожанам придется покупать казахстанский уголь (6000 сомов за тонну), который дороже кара-кечинского (4500-5000 за тонну).

«Это открытый грабеж. Хоть и говорят, что уголь в Казахстане хороший, но соседи тоже не могут избавиться от черного дыма. Их город окутывает смог, как и нашу столицу. Вполне возможно, что здесь есть чьи-то личные интересы», — предположил он.

«Грабежом населения» Икрамов считает и планы мэрии по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте до 20-22 сомов. О том, что мэрия рассматривает возможность повышения тарифов в общественном транспорте говорил и.о. заместителя мэра Максат Сазыкулов. По его словам, повышение тарифов касается не только автобусов и троллейбусов, но и маршруток.



«В некоторых семьях пять или шесть школьников. Их транспортные расходы станут ударом для семейного бюджета. Вместо того чтобы улучшить условия жизни народа, два чиновника, наоборот, запускают руки в карманы простых граждан. Акылбек Жапаров и Эмилбек Абдыкадыров приехали из Гондураса что-ли?» — написал он.

Ранее замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев сообщил, что в этом году в Бишкеке запретили полную продажу и использование кара-кечинского угля, чтобы снизить уровень смога. Также он рассказал, что Минэнерго планирует полностью запретить электроотопление предстоящей зимой из-за ситуации в энергетике.

Однако он отметил, что зимой электроэнергия будет поставляться бесперебойно и власти не будут вводить веерных отключений.

