Министерство энергетики планирует полностью запретить электроотопление предстоящей зимой. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Таалайбек Байгазиев в эфире «Биринчи радио» 5 сентября.

Чиновник отметил, что зимой электроэнергия будет поставляться бесперебойно и власти не будут вводить веерных отключений. При этом он призвал граждан все же отказаться от электроотопления, так как на него может не хватить мощностей.



«В этом году мы планируем полностью запретить электроотопление, но каждый потребитель получит необходимый объем электроэнергии. По нашим расчетам — это 5 кВт», — сказал он.

По его словам, этого достаточно для работы электроплит, холодильников и телевизоров, но на отопление домов энергии уже не хватит.

За последние несколько лет зимой в Кыргызстане фиксируют рекордные нагрузки на электросети. На фоне этого энергетики не раз призывали кыргызстанцев бережно относиться к потреблению электроэнергии и не использовать энергоемкие электроприборы в вечернее (с 18:00 до 21:00) и утреннее (с 07:00 до 10.00) время, а для отопления пользоваться альтернативными источниками обогрева (газ, уголь).

Зимой 2021 года в городе Ош, Ошской и Баткенской областях проводили рейды, в которых призывали граждан не использовать электричество для отопления. Некоторым абонентам тогда даже опломбировали обогреватели.

В ноябре того же года президент Садыр Жапаров заявил, что энергосектор в Кыргызстане находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может.

С 1 августа 2023 года в Кыргызстане действует режим ЧС в энергетике из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии. Режим, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.

Дефицит электричества в стране, власти пытаются покрыть импортом из соседних стран.

Однако в этом году ситуация с дефицитом может усугубиться, так как Токтогульское водохранилище — главный источник электроэнергии для страны, не наполняется.

В начале июля этого года замглавы Кабмина Бакыт Торобаев поручил соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.