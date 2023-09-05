В этом году в Бишкеке запретили продажу и использование кара-кечинского угля, чтобы снизить уровень смога. Об этом 5 сентября сообщил замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По словам Байгазиева, в Бишкек планируется завоз Казахстанского угля, который будет стоить примерно 6 тысяч сомов за тонну.

«Это направлено на то, чтобы обратить внимание на экологию. Мы уже многие годы поднимаем вопрос смога в Бишкеке. Если запретим использование кара-кече, то это хоть немного снизит уровень загрязнения», — сказал он.

Байгазиев добавил, что кара-кечинский уголь будет продаваться в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Также из 1,5 млн тонн угля, потребляемого ТЭЦ Бишкека в этом году, 600 тысяч тонн будет завезено из угольного карьера Кара-Кече.

Ранее неоднократно говорилось о том, что уголь Кара-Кече имеет большую вредность и, что его использование в Бишкеке необходимо запретить.

В марте текущего года мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров заявил, что в столице планируется сократить использование угля «Кара-Кече» для борьбы со смогом.

Смог в Бишкеке

Ежегодно с наступлением холодов Бишкек занимает первые места в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

В конце октября 2022 года представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице власти называют некачественный бензин и плотность застройки.

Для борьбы со смогом власти намерены газифицировать новостройки в Бишкеке, в дневное время грузовым машинам будет устанавливаться запрет на въезд в город, а также устанавливать на въездах в Бишкек «автоловушки», которые обнаруживают автомобили без катализаторов.