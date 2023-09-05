Замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев заявил, что власти не планируют вводить веерных отключений предстоящей зимой. Об этом он сказал в эфире «Биринчи радио» 5 сентября.





«Никаких веерных отключений не будет. А то сейчас некоторые [распространяют недостоверную информацию] о том, что три раза в сутки по два часа будут отключать электричество. Мы далеки от этого. Буюрса (даст Бог) никаких отключений не будет. Обеспечим бесперебойное электричество. Единственное нужно экономить электроэнергию», — сказал чиновник.

С 1 августа в Кыргызстане действует режим ЧС в энергетике из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии. Режим, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.

Ещё в ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров заявил, что энергосектор в Кыргызстане находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может.

Поэтому в стране наблюдается дефицит электричества, который пытаются закрывать импортом из соседних стран и локальными отключениями.

Однако в этом году ситуация с дефицитом может усугубиться, так как Токтогульское водохранилище — главный источник электроэнергии для страны, не наполняется.

В начале июля этого года замглавы Кабмина Бакыт Торобаев поручил соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.