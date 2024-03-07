Невидимые вампиры. Почему власти прячут данные об энергетике на фоне отключений света

Поступления в бюджет Кыргызстана от налога на майнинг выросли в несколько раз. При этом Нацстатком перестал публиковать данные по экспорту и импорту электроэнергии, а Минэнерго — данные о крупнейших потребителях. Это произошло вскоре после расследований «Клоопа» о майнинговых схемах чиновников. Судя по всему, власти прячут косвенные признаки незаконного подключения майнеров к государственным энергосетям. Все это происходит на фоне отключений света в регионах и попыток закрыть рот журналистам, которые об этом пишут.

Замминистра энергетики Кыргызстана Таалайбек Байгазиев призвал граждан, по возможности, не включать обогреватели по утрам и по вечерам, потому что объем воды в Токтогульском водохранилище – самый низкий за последние годы. Граждане, наверное, отнеслись бы к этому призыву с пониманием, если бы электричество у них не отключали днем и ночью. Недавно с просьбой выяснить, почему днем и ночью в определенные часы у них отключают свет, обратилась в проект «Клоопа» «Ашар» жительница Сокулукского района.

При этом Национальный комитет Кыргызстана по статистике перестал публиковать данные о торговле электроэнергией с другими странами, обнаружило интернет-издание Economist.kg. В ежегодном статистическом бюллетене взаимной торговли Кыргызстана эти данные публиковались под кодом ТН ВЭД – 2716. В итоговом бюллетене за 2023 год их нет.

Данные не предоставило Министерство энергетики, сообщили «Клоопу» в Нацстаткоме. Пресс-секретарь Минэнерго заявила «Клоопу», что статистика торговли электроэнергией конфиденциальна в рамках соглашения «между двумя странами». Тем не менее, ранее она публиковалась, в ноябре 2023 года были даны только общие данные, а после вовсе перестала публиковаться.

Статистику начало скрывать не только Минэнерго. Подведомственный министерству Кыргызский энергетический расчетный центр (КЭРЦ) тоже перестал публиковать данные о крупных потребителях электроэнергии.

Прятать информацию о состоянии энергетики власти начали после серии расследований «Клоопа» о крупном потребителе электроэнергии – майнинговой компании «Соларкоин», связанной с высокими чиновниками из государственных энергокомпаний. В первом расследовании мы писали о том, что эта фирма оказалась вторым по величине потребителем государственной электроэнергии. Хотя использовать ее для майнинга в Кыргызстане запрещено: ГКНБ за это привлекал майнеров к уголовной ответственности.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ответил на это заявлением, что «Соларкоин» платит государству налоги и работает, когда «есть излишки электроэнергии» (хотя перед этим президент сам жаловался на ее нехватку). Через несколько дней министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что из-за пристального внимания журналистов «Соларкоин» якобы отказался от кыргызской электроэнергии и начал покупать ее у Казахстана.

«Клооп» выяснил, что новым источником энергии для «Соларкоина» значится скандально известная в прошлом компания «ГЭС-Энерго Алматы», связанная с Максимом Бакиевым. И в октябре 2023 года выпустил еще одно расследование, которое показало: у этой сомнительной компании нет нужных объемов электричества для питания майнингового монстра. Значит, энергию «Соларкоин» берет или по-прежнему у государства, или где-то еще. После выхода этого расследования Нацстатком перестал публиковать данные по импорту и экспорту электричества.

Властям и незаконным потребителям государственных киловатт явно есть что скрывать: мощности майнинг-ферм в Кыргызстане растут. Доказательство – многократный рост поступлений от налога на майнинг. В январе 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они выросли более чем вдвое. А в декабре 2023 года они достигли исторического максимума в 15,1 млн сомов. Для сравнения: до включения майнинг-фермы «Соларкоин» в список крупных потребителей электроэнергии, в январе 2023 года в бюджет страны поступило всего 3,3 млн сомов этого налога, а в феврале — 738 тысяч сомов. С марта в последующие месяцы поступление налога на майнинг увеличивалось — как и потребление электроэнергии компанией «Соларкоин».

«Клооп» посчитал потребляемую майнинговыми компаниями электроэнергию исходя из декабрьского налога в 15,1 млн сомов. Если считать, что базой налогообложения являются начисленные суммы за электроэнергию по налоговой ставке 10%, то за один только декабрь майнинговые фермы съели 29 960 317,5 кВтч. Это больше чем потребляет Кумтор. Потребляемая мощность майнинговых компаний за декабрь составила 41,6 мегаватт – это почти в два раза больше чем в июле, когда «Соларкоин» потреблял 25 мегаватт. Общий объем выработки всех электростанций страны в 2023 году оценили в 13,8 млрд кВтч. Это значит, что майнинговые фермы съедают примерно 1,35% всей электроэнергии страны.

Похоже, подобные «Соларкоину» энергетические вампиры продолжают паразитировать на государственных сетях Кыргызстана за счет созидательного бизнеса и рядовых граждан, которые уже устали от отключений света. А власти страны вместо наведения порядка в энергетике прячут статистику и затыкают рот независимым журналистам – ведь государственные СМИ о майнинговой мафии не расскажут.

P.S. 4 марта, спустя пять дней после нашего звонка в Минэнерго, замглавы этого ведомства Таалайбек Байгазиев дал пресс-конференцию и заявил, что майнингом в Кыргызстане занимается только одна компания. « Они потребляют не нашу электроэнергию, они сами договорились с поставщиками, по-моему, с Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Но нас это не интересует, главное, что они сами себя обеспечивают. В часовом значении объем, который заходит, – до 30 мегаватт », – цитирует чиновника «Кактус».

Заявление очень странное. Во-первых, в декабре 2023 года в Кыргызстане была зарегистрирована не одна, а четыре майнинговых компании (в 2022 году их было 11). А во-вторых, судя по цифре 30 МВт, речь идет о «Соларкоине». Но в августе прошлого года министр энергетики Ибраев уверял, что эта компания берет электричество у Казахстана . Теперь его зам говорит уже про Россию, Узбекистан и Таджикистан. Правда, говорит как-то неуверенно.