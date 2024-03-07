Президент Садыр Жапаров сообщил, что энергетики вынуждены вводить ограничения в часы пик из-за того, что необходимо провести модернизацию на Токтогульской и Уч-Кургонской ГЭС. Об этом он сказал в интервью информагентству «Кабар».



По словам главы государства, сейчас настала необходимость ремонта первого гидроагрегата на Токтогульской ГЭС, который был введен в эксплуатацию в 1975 году. Жапаров отметил, что на ГЭС ни разу не проводился капитальный ремонт и если работы завершат до зимы, то энергетики получат дополнительно 60 МВт.

Также президент сообщил, что Уч-Коргонская ГЭС ни разу не ремонтировалась с момента ее ввода в эксплуатацию в 1962 году. При этом нормативный срок эксплуатации ГЭС составляет 30 лет. По его словам, оборудование и гидротехнические сооружения ГЭС устарели и практически непригодны к эксплуатации.

«С 5 марта мы останавливаем на реконструкцию четвертый гидроагрегат Уч-Коргонской ГЭС. В связи с этими работами текущая мощность электростанций снизится на 290 МВт-ч. В такой ситуации в энергосистеме возникнет дефицит электроэнергии в размере 290 МВт-ч, и необходимо будет ввести эти временные ограничения на использование электроэнергии для потребителей страны», — отметил Жапаров.

По словам главы государства, эти ограничения следует воспринимать как подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону. Он добавил, что об отключениях электричества будут предупреждать заранее. Информация будет публиковаться на официальных сайтах предприятий электрических сетей, в социальных страницах фейсбук, инстаграм, а также в СМИ.

Также президент заявил, что энергетики не продают воду из Токтогульского водохранилища.

«Невозможно продать воду из водохранилища. Я думаю, что эти слова – просто клевета непонимающих людей или популистов в адрес энергетиков. Там установлены онлайн-камеры. Все находится под прямым контролем. Во-вторых, кто продавал воду, пусть продает свою совесть. Если найдут способ продать, такие сотрудники не останутся безнаказанными. Они будут сурово наказаны», — сказал он.



Жапаров отметил, что несмотря на растущую потребность в энергетики за 30 лет лет не было построено ни одной дополнительной ГЭС.

«Сейчас я тоже мог бы провести свой президентский срок и сказать, что дальше “хоть трава не расти”. Но совесть не позволила. Я готов к тому, что в глазах людей буду выглядеть плохим, но я полон решимости навести во всем порядок. Уже два года мы строим более 50 средних и малых ГЭС. Мы запустили около десяти. Остальное введем в эксплуатацию в 2025-2026 годах», — сообщил президент.

Так, по его словам, в конце марта будет запущена ГЭС «Бала-Саруу» мощностью 25 МВт, которая будет летом обеспечивать электроэнергией Таласскую область. Кроме того, Жапаров напомнил, что начат проект Камбаратинской ГЭС-1.

«Всемирный банк предоставил средства для обновления технико-экономического обоснования. После завершения технико-экономического обоснования мы приступим к его проектированию. При этом мы не сидим в ожидании и уже как 2 года ведем подготовительную работу, выделяя средства из собственного бюджета. Это дороги, мосты, тоннели и другие работы. Как только закончим, начнем строительство самой ГЭС. Когда эта ГЭС будет построена, она станет одной из крупнейших ГЭС в Центральной Азии и даст возможность решить не только электроэнергетическую проблему Центральной Азии, но и водную», — заявил он.



6 марта стало известно, что в Кыргызстане ввели краткосрочные ограничения на потребления электроэнергии, особенно в часы максимальных нагрузок, то есть с 06:00 до 09:00 часов утра и вечером с 18:00 до 21:00 часов.



Глава Минэнерго Таалайбек Ибраев заявил, что временные ограничения на электроэнергию снимут после 10 марта. По его словам, после этой даты ожидается потепление за счет чего снизится и потребление электроэнергии среди населения.

До этого замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев призвал кыргызстанцев экономить электроэнергию из-за низкого объема воды в Токтогульском водохранилище.