Административный суд Бишкека обязал ЦИК признать избранным депутатом Жогорку Кенеша от Свердловского одомандатного округа Абдурахманхаджи Муртазалиева. Об этом сообщили в самом суде.



Ранее, 22 февраля Муртазалиев обращался в ЦИК с требованием досрочно лишить прекратить полномочия депутата Шайлообека Атазова, который был признан победителем повторных выборов по Свердловскому округу. Однако ЦИК отказал Муртазалиеву и он обратился в Админсуд.

На заседании 1 марта Админсуд удовлетворил заявление Муртазалиева и обязал ЦИК отменить решение от 22 февраля. Также суд обязал Центризбирком отменить решение комиссии от 9 марта 2022 года об отмене регистрации кандидата в депутаты Абдурахманхаджи Муртазалиева.

«Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в апелляционном порядке в Бишкекском городском суде», — добавили в Админсуде.

ЦИК и Шайлообек Атазов пока не комментировали решение Административного суда.



Сейчас Атазов находится за границей. По его словам, он получает лечение.

Повторные выборы по Свердловскому одномандатному округу прошли 27 февраля 2022 года. По первоначальному подсчету на выборах лидировал кандидат Абдурахманхаджи Муртазалиев, но его обвинили в подкупе голосов.

Тогда в правоохранительных органах сообщали, что во время расследования было установлено, что задержанные по подозрению в подкупе голосов граждане связаны с Муртазалиевым. В итоге ЦИК отменил регистрацию Муртазалиева и депутатом стал Атазов, шедший вторым.

Однако в декабре 2023 года Свердловский райсуд Бишкека вынес приговоры двум сторонникам Атазова, которым было предъявлено обвинение в подкупе голосов на выборах в феврале 2022 года. Их признали виновными и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч сомов каждому в доход государства.

Административный суд вынес свое решение по мандату Атазова на фоне дискуссий о том, что депутаты, связанные с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым, должны сдать свои мандаты.

Ранее свои депутатские мандаты сдали экс-таможенники Абдыбахаб Боронбаев и Нурлан Ражабалиев, а также Искендер Матраимов. Кроме того, 29 февраля Админсуд обязал ЦИК отменить итоги выборов по Таласскому округу и признать депутатом Эмильбек Абдыкадырова.