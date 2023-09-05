В мессенджере телеграм неизвестные создали канал и называют себя «Группой молодежи против педофилии». Они ловят и избивают людей, которые якобы «проявляют сексуальное влечение к несовершеннолетним», а затем снимают это на видео и загружают в соцсеть.

В МВД еще 17 июля обещали «Клоопу» начать расследование по этому факту. Но до сегодняшнего дня о результатах проверки ничего неизвестно.

Юрист Бексултан Осмонов в беседе с «Клоопом» рассказал, что подобный самосуд противоречит закону.

Что случилось?

Анонимная группа, называющая себя «Группой молодежи против педофилии» в одном из телеграм-каналов, регулярно выкладывает видео, в которых граждан, совершающих «сексуальные домогательства несовершеннолетних» наказывают, избивают и заставляют извиняться.

На видео, опубликованном 19 июня 2023 года, видно, как неизвестный человек бьет мужчину по имени «Бека» по лицу, спрашивает зачем тот пришел и угрожает вымогательством.

А на видео, опубликованном 12 июля, можно увидеть, как граждане, представляющиеся членами группы, выливают «зеленку» на голову гражданина, сидящего босиком на улице.

Администратор группы поделился номером своего банковского счета для денежного перевода. Кроме того, в канале объявили, что в группу набирают «охотников». «Клооп» с просьбой расследовать инцидент 17 июля обратился в правоохранительные органы. Но до сих пор никакой реакции не было.

4 сентября начальник пресс-службы МВД Тилек Оторов сообщил «Клоопу», что информация по данному делу направлена в соответствующие службы.

Почему самосуд это плохо?

Юрист Бексултан Осмонов рассказал «Клоопу», что метод самосуда является незаконным. По его словам, определенные группы, организации и лица не имеют права наказывать преступников или принимать решения, играя роль суда.

«В соответствии с законом обязанность гражданина, независимо от тяжести или легкости преступления, заключается в том, чтобы сообщить или пожаловаться на преступление в правоохранительные органы. Или, если вы стали свидетелем этого преступления, оказать помощь, если можете, все. Только государство решает виновен гражданин или нет, а также наказывать преступника, привлекать к ответственности. Так сказать, монополия только у государства», — сказал Осмонов.

Вместе с тем, правозащитник предупредил, что самостоятельный метод наказания может представлять серьезную угрозу безопасности государства.

«Те же организации, группы могут совершать неправильные поступки и наказывать совершенно безвинных людей. Кроме того, такие организации или группы как ЧВК Вагнер, могут собраться вместе и завтра выступить против государства. Поэтому такие организации и группы считаются незаконными», — сказал юрист.