В Налоговой службе прокомментировали митинг торговцев рынков «Дордой» и «Джунхай», которые вышли на акцию протеста 4 сентября. В службе заявили, что ставки налогов на рынке «Дордой» не менялись и не повышались.

В сообщении говорится, что сотрудники налоговой в августе провели контрольные мероприятия в жилмассиве «Дордой» с целью выявления субъектов, осуществляющих деятельность без налоговой регистрации и без уплаты налогов и страховых взносов. Эти мероприятия также включали составление электронной карты расположения объектов и субъектов предпринимательства.

Во время проверки сотрудники налоговой опечатали более 800 контейнеров и складов, владельцы которых нарушили налоговое законодательство.

«Контейнеры и склады в жилмассиве “Дордой” расположены на приусадебных земельных участках, предназначенных для жилья, а не для предпринимательской деятельности. Эти участки фактически использовались как промышленные территории, на которых расположены складские и производственные объекты и помещения без соответствующих документов и без уплаты налогов, включая налоги на имущество. Кроме того, было выявлено 117 субъектов, у которых имелись неучтенные товары на сумму более 370 миллионов сомов и на которые отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение», — рассказали в Налоговой.



В службе добавили, что согласно законодательству, предприниматели, приобретающие товары без сопроводительных документов, обязаны как налоговые агенты уплатить в бюджет подоходный налог в размере 10% от стоимости приобретенного товара.

«Вероятно, некоторые предприниматели рассматривают обязанность уплаты подоходного налога в размере 10% как увеличение налоговой нагрузки и, пытаясь избежать уплаты налогов, организовывают различные митинги, вводя общественность в заблуждение», — говорят налоговики.

В ведомстве сообщили, что с митингующими 4 сентября встретился замглавы Налоговой службы Исламбек Кыдыргычов и разъяснил им нормы налогового законодательства, а также необходимость уплаты налогов для создания справедливых условий для всех категорий предпринимателей.

Налоговая в заключение призвала бизнес соблюдать закон и уплачивать налоги в срок и в полном объеме.



4 сентября торговцы рынков «Дордой» и «Джунхай», расположенных на окраине Бишкека, вышли на акцию протеста с требованием открыть опечатанные налоговиками склады. Они были недовольны тем, что налоговики опечатали десятки складов, а для их открытия нужно было заплатить 10% налогов от общей стоимости товара, хранящегося на складе.



Это не первый митинг торговцев рынков «Дордой» и «Джунхай». Ранее они выходили на акции протеста и требовали оставить систему патентов, а также приостановить повышение налогов.