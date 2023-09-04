Торговцы рынков «Дордой» и «Джунхай», расположенных на окраине Бишкека, 4 сентября вышли на акцию протеста и заявили о прекращении работы. По информации СМИ, собравшиеся недовольны действиями Налоговой.



Издание Kaktus.media пишет, что около 500 торговцев собрались у здания администрации ТРК «Дордой». Отмечается, что они ждут приезда на рынок заместителя председателя Налоговой службы.

Одна из участниц акции Аиза Рысбекова сообщила «Азаттыку», что сотрудники Налоговой службы неделю назад опечатали десятки складов.

«Говорят, что мы должны заплатить 10% налогов от общей стоимости товара, хранящегося на складе. Но для нас это большие расходы. 30 лет мы получаем товар с черного рынка. Тем более у нас покупают только соседи – Россия и Казахстан. У нас дела уже идут не так, как раньше, мы не можем заплатить 10%. Требуем открыть наши склады», — рассказала она.

По словам некоторых предпринимателей, их склады оставались опечатанными два месяца и были открыты лишь после того, как они заплатили налог более одного миллиона сомов.

Глава профсоюза «Дордоя» Дамира Доолоталиева рассказала, что были закрыты 800 контейнеров, в которых хранится товар.

«Налоговая служба требует, чтобы показывали, откуда и по какой цене поступил товар. Но у наших торговцев таких документов нет», — сказала Доолоталиева, добавив, что с Налоговой ведутся переговоры.



В самой Налоговой службе пока не прокомментировали акцию протеста торговцев рынков «Дордой» и «Джунхай».



Это не первый митинг торговцев рынков «Дордой» и «Джунхай». Ранее они выходили на акции протеста и требовали оставить систему патентов, а также приостановить повышение налогов.



В последние два года власти Кыргызстана ввели ряд новшеств для предпринимателей, реализующих товары или услуги. Так, власти требуют от них использовать контрольно-кассовые машины (ККМ), а также электронными товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и счет-фактурой (ЭСФ). В связи с этим в Бишкеке и ряде регионов проходили акции протеста.