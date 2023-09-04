Депутат Бишкекского горкенеша Жаныбек Асанбеков заявил, что победители лотереи «Требуй чек – выиграй приз!» Налоговой службы все еще не получили своих призов. Об этом 4 сентября депутат написал на своей странице в Фейсбук.

«Многие кыргызстанцы участвуют в этой лотерее, в надежде, что смогут стать обладателями ценных призов. В итоге прошло почти три месяца с момента розыгрыша, а призы никто еще не получил. Я не планирую прекращать требовать чеки, также буду активно участвовать, чтобы было прозрачное налоговое поступление в государственный бюджет и соблюдались налоговые законодательства предпринимателями. Но я уже не верю в то, что если я выиграю приз, то получу его», — возмутился Асанбеков.

В Налоговой, комментируя слова депутата, «Клоопу» сообщили, что сейчас продолжается процесс вручения сертификатов и они занимаются поиском еще 40 победителей лотереи, так как они не выходят на связь.

«Призы будут выданы в течение трех месяцев после завершения процесса вручения сертификатов. Мы об этом не раз говорили и писали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Налоговая проводит лотерею «Требуй чек – выиграй приз!» уже второй год подряд. В этому году ведомство разыгрывает более двух тысяч ценных призов, в том числе, 10 квартир в Бишкеке, 20 электромобилей, путевки в Дубай и iPhone 14.

Всего в 2023 году Налоговая проведёт два розыгрыша, первый из них уже прошел 1 июля, а второй ожидается 30 декабря.

Чтобы принять участие в лотерее нужно скачать мобильное приложение «Салык чек» и пройти регистрацию, а также выполнить два условия: