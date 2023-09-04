Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев заявил, что дело его коллеги Адахана Мадумарова, обвиняемого по статье «Государственная измена», должно расследоваться в рамках закона. Об этом 3 сентября он написал на своей странице в Фейсбуке.

Токтошев отметил, что если бы в МВД «не задержали Мадумарова, как опасного преступника, а вызвали по телефону, он бы никуда не сбежал».

«Критика оказывала большую помощь в развитии общества, укреплении государственной власти. Не бывает правды без споров. В то время как в мире происходят изменения в геополитике, земельные споры, их захват, доминирование, экономическое ослабление, мы, как государство, должны объединиться в кулак для целостности и будущего страны», — написал он.

Депутат добавил, что 4 сентября фракция «Бүтүн Кыргызстан» соберется по этому вопросу на заседание и сделает официальное заявление.

Вооруженный спецназ МВД задержал Адахана Мадумарова 2 сентября, когда депутат вышел из дома с несовершеннолетним сыном для прогулки. Политика подозревают по статье «Государственная измена». Сам Мадумаров считает эти обвинения «сказкой».

В тот же день Первомайский райсуд Бишкека заключил его под стражу до 24 октября. Его адвокатка Гуляна Убалиева заявила, что обжалует это решение.

Мадумаров и попытка привлечь его к ответственности

Ранее генеральный прокурор Курманкул Зулушев несколько раз обращался в парламент с просьбой дать согласие на привлечение Мадумарова к ответственности. В начале парламент не дал разрешения.

Во второй раз парламентарии создали спецкомиссию, которая разрешила привлечь Мадумарова к ответственности только по одной из четырех предложенных прокуратурой статей — «Превышение власти».

При этом Мадумаров сохранил свой депутатский мандат и продолжил работать. Он назвал попытку привлечь его к ответственности «политическим делом».

Адахан Мадумаров — глава оппозиционной парламентской фракции «Бүтүн Кыргызстан». Депутат не раз критиковал действующую власть за нарушение прав человека и несоблюдение Конституции.

Глава ГКНБ публично угрожал Мадумарову тем, что сломает ему руку, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров говорил, что депутат «болеет тем, что видит только себя в качестве президента».

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