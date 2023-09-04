Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша на заседании 5 сентября начнет рассматривать законопроект, позволяющий пересматривать решения Конституционного суда. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.



Докладчиком выступит министр юстиции Аяз Баетов.

Законопроект от президента



Администрация президента 17 июля опубликовала законопроект о внесении изменения в конституционный закон «О Конституционном суде». Им предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения.

В проекте закона прописаны случаи, при которых может быть принято решение о пересмотре вердикта. Так, это может быть сделано, если изменилась норма Конституции на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».



Однако юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявили, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они призвали инициаторов отозвать свой законопроект.

По действующему законодательству, решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Одно из последних решений Конституционного суда касалось матчества. Согласно нему, кыргызстанцы могут брать матчество по достижении 18 лет. Однако решение вызвало общественный резонанс, в частности против матчества высказывался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, отмечавший, что тот, «кто принял закон должен его отменить».