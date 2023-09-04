В Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях полностью обновлены все здания ГКНБ. Об этом заявил глава спецслужбы Камчыбек Ташиев 2 сентября на открытии нового отделения ГКНБ в Чон-Алайском районе Ошской области.



По словам Ташиева, «по всей стране идут активные работы по обновлению зданий ГКНБ» и в ближайшее время будет завершено строительство объектов спецслужбы и в остальных областях.

Отмечается, что ранее сотрудники отделения ГКНБ в Чон-Алайском районе работали в старом здании, которое было построено при СССР. В новом здании предусмотрены все условия.

Как сообщили в телеканале «Регион ТВ», здание построили не на бюджетные деньги, а на деньги спонсоров. Однако их имена неизвестны.

С сентября 2021 года в разных областях страны открыли ряд объектов предназначенных для сотрудников ГКНБ и Погранслужбы, но не всегда известно на чьи средства они строятся.

В начале сентября прошлого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что по всей стране построено около 50 новых зданий для ГКНБ. Однако с тех пор власти открыли еще ряд объектов.