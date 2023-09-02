Первомайский райсуд Бишкека заключил под стражу до 24 октября депутата Адахана Мадумарова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Мадумаров будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

Лидера оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова задержали в первой половине дня 2 сентября. По данным СМИ, политика задержал вооруженный спецназ МВД, когда депутат вышел из дома с 13-летним сыном для прогулки. В 100 метрах от дома Мадумарова ожидали силовики, политика вместе с сыном посадили в бус.

По словам адвокатессы Гуляны Убалиевой, депутата подозревают в государственной измене. По ее данным, дело связано с протоколом об участке Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза.

На фоне задержания Мадумарова глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице опубликовал следующий пост: «К тем, кто совершает государственную измену, к тем, кто совершает действия, направленные на очернение государства, мы не будем иметь жалости. Ответ силовиков будет жестким по отношению к таким гражданам».

Лишение неприкосновенности

Жогорку Кенеш дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности в июне 2023 года по представлению генпрокурора.

Представление генпрокурора парламент рассматривал в закрытом режиме. Сообщается, что за проголосовали 61 депутат, а 17 – против.

При этом Мадумаров сохранил свой депутатский мандат и продолжил работать.

Мадумарова обвиняют в подписании протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году (обвинялся по статье «Превышение власти») и по Кемпир-Абадскому делу (статьи «Подготовка к насильственному захвату власти» и «Приготовление к организации массовых беспорядков»).

Депутат Адахан Мадумаров неоднократно выступал с критикой действующей власти за несоблюдение Конституции и нарушения прав граждан.

Глава ГКНБ публично угрожал Мадумарову тем, что сломает ему руку, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров говорил, что депутат «болеет тем, что видит только себя в качестве президента».

Фото на главной: Токтосун Шамбетов / «Азаттык».

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