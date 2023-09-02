Сразу несколько СМИ 2 сентября сообщили о задержании лидера политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова в центре Бишкека. Кроме СМИ, о задержании политика также сообщили его сторонники через соцсети. По предварительным данным, политика задержал вооруженный спецназ МВД.



Издание «АКИпресс», ссылаясь на сторонников политика, сообщило, что депутат вышел из дома с 13-летним сыном для прогулки. В 100 метрах от дома депутата ожидали силовики, политика вместе с сыном посадили в бус.

По информации журналистов «Азаттыка», Мадумарова после задержания доставили в Следственное управление МВД.

А в издании 24.kg сообщили, что МВД подтвердило задержание политика.

Позже издание Kaktus.media опубликовало фото, как Мадумарова увозят, предположительно, в Первомайский районный суд Бишкека для вынесения меры пресечения. Пока неизвестно по какому делу задержан депутат.



Сына политика родственники забрали домой.

Лишение неприкосновенности

Жогорку Кенеш дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности в июне 2023 года по представлению генпрокурора.

Представление генпрокурора парламент рассматривал в закрытом режиме. Сообщается, что за проголосовали 61 депутат, а 17 – против.

При этом Мадумаров сохранил свой депутатский мандат и продолжил работать.

Мадумарова обвиняют в подписании протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году (обвинялся по статье «Превышение власти») и по Кемпир-Абадскому делу (статьи «Подготовка к насильственному захвату власти» и «Приготовление к организации массовых беспорядков»).

Депутат Адахан Мадумаров неоднократно выступал с критикой действующей власти за несоблюдение Конституции и нарушения прав граждан.

Глава ГКНБ публично угрожал Мадумарову тем, что сломает ему руку, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров говорил, что депутат «болеет тем, что видит только себя в качестве президента».