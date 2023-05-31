Генпрокурор Курманкул Зулушев внес представление в Жогорку Кенеш о даче согласия на привлечение оппозиционного депутата Адахана Мадумарова к уголовной ответственности. Об этом сообщил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на заседании 31 мая.



По его словам, Мадумарова хотят привлечь к ответственности по статьям о подготовке массовых беспорядков и насильственного захвата власти (статья 278 и 326), а также по статье о превышении власти (статья 338).



Он отметил, что, согласно регламенту парламента, в течение 48 часов необходимо образовать депутатскую комиссию по рассмотрению представления генпрокурора.



Чтобы рассмотреть представление генпрокурора депутаты образовали комиссию. В неё вошли: Кундузбек Сулайманов (от «Ата-Журт Кыргызстан»), Карим Ханджеза и Мирлан Самыйкожо (оба от депутатской группы «Элдик»), Миргуль Темирбаева (от «Ишеним»), Мурадил Сыдыков (от «Ынтымак»), Фарходбек Алимжанов (от «Альянс»), Гуля Кожокулова (от «Бутун Кыргызстан») и Динара Ашимова (от «Ыйман Нуру»).

Генпрокурор обратился к парламенту через несколько дней после того, как Конституционный суд признал одну из норм Регламента Жогорку Кенеша противоречащей Конституции. Речь идет норме, в которой прописано, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата парламента принимается генпрокурором только с согласия большинства от общего числа парламентариев.

Пока непонятно, как решение Конституционного суда повлияет на нынешнее прошение прокурора и решение коллег Мадумарова по парламенту.



Попытка номер один





Это не в первый раз, когда генпрокурор обращается в парламент с просьбой снять неприкосновенность с Мадумарова.



В феврале прошлого года Зулушев попросил парламентариев снять неприкосновенность с лидера парламентской фракции Бутун Кыргызстана Адахана Мадумарова. На него хотели возбудить уголовное дело по статье «Государственная измена», но позже переквалификации на «Злоупотребление должностным положением».

Поводом для возбуждения дела стало то, что 2009 году в бытность секретарем Совета безопасности Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка в 5 гектаров для ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана и строительства моста. Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Торт-Кочо.



Депутаты тогда отказали генпрокурору в привлечении Адахана Мадумарова к уголовной ответственности.

Адахан Мадумаров — глава оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан». Депутат не раз критиковал действующую власть за нарушение прав человека и несоблюдение Конституции. Глава ГКНБ публично угрожал Мадумарову тем, что сломает ему руку, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров говорил, что депутат «болеет тем, что видит только себя в качестве президента».

