Конституционный суд признал противоречащей Конституции часть 1 статьи 138 Регламента Жогорку Кенеша. Это норма гласит, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата парламента принимается генпрокурором только с согласия большинства от общего числа парламентариев.



В Конституционном суде считают, что, включив эту норму в свой регламент, депутаты «расширили границы своего правового иммунитета».



В сообщении отмечается, что народные избранники должны обладать специальными гарантиями для осуществления своей деятельности, но их иммунитет «не должен быть абсолютным и не может предполагать безусловного освобождения депутата от ответственности за совершенное преступление».

«Содержание оспариваемой нормы, допускающая возможность возбуждения уголовного дела в отношении депутата только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, несовместимо с целями парламентской неприкосновенности и может привести к возникновению элементов личной привилегии. Иммунитет, будучи элементом особого правового статуса депутата, не должен трансформироваться в инструмент, который способствовал бы необоснованному освобождению депутата от юридической ответственности», — заключили в Конституционном суде.



За последнее время генпрокурор Курманкул Зулушев несколько раз вносил представление в Жогорку Кенеш о даче согласия на привлечение некоторых депутатов к уголовной ответственности.



В феврале прошлого года Зулушев попросил парламентариев снять неприкосновенность с лидера парламентской фракции Бутун Кыргызстана Адахана Мадумарова. На него хотели возбудить уголовное дело по статье «Государственная измена», но позже переквалификации на «Злоупотребление должностным положением».

Поводом для возбуждения дела стало то, что 2009 году в бытность секретарем Совета безопасности Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка в 5 гектаров (длина 275 метров) для ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана и строительства моста. Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Торт-Кочо.



Депутаты тогда отказали генпрокурору в привлечение Адахана Мадумарова к уголовной ответственности.



В середине марта этого года генпрокурор обратился в парламент с просьбой снять неприкосновенность с депутата Жаныбека Абирова за драку, произошедшую возле отеля «Золотой дракон» в Бишкеке ночью 12 марта. Тогда посетители заведения, в числе которых был Абиров, стали конфликтовать с сотрудниками группы быстрого реагирования (ГБР), а парламентарий избил 26-летнего Аргена Джекишова. У последнего была диагностирована черепно-мозговая травма и перелом носа.

Генпрокуратура хотела привлечь Абирова в качестве обвиняемого по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка».



Однако Абиров добровольно сдал депутатский мандат, а пострадавший в результате драки отказался от претензий к экс-депутату.