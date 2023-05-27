На 78 км автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт вблизи города Токмок произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на ГУОБДД пишет информагентство «Кабар».



По их данным, среди погибших двое детей.



В ГУОБДД сообщили, что праворульный автомобиль «Хонда Одиссей» выехал на встречную полосу дороги и столкнулся со спецмашиной-манипулятором.

В ведомстве добавили, что ранее проводили беседы с владельцами праворульных авто, чтобы они не выезжали на встречную полосу.



По данным ГУОБДД, в 2022 году было зарегистрировано 7040 ДТП. В результате автомобильных аварий погибли 690 человек, а 11 тысяч 49 получили ранения.

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