В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 3 сентября на трассе Ош – Иркештам погибли четыре человека, среди которых один подросток. Об этом со ссылкой на УОБДД Ошской области пишет «Азаттык».

Сообщается, что столкнулись легковая машина и грузовое авто. Два человека, находившиеся в грузовом авто, получили травмы и были госпитализированы. Погибшие четыре человека находились в легковом авто.



Издание Turmush пишет, что погибшие были жителями Алайского района, и по предварительной информации, приходились родственниками друг другу.



По данным Нацстаткома, за первые шесть месяцев 2023 года в Кыргызстане зарегистрировали более трех тысяч ДТП. Они стали причиной гибели 269 человек, в том числе 38 несовершеннолетних. По данным ведомства, показатель смертности людей от автокатастроф в этом году вырос в 8,5 раз по сравнению с 2022 годом.

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