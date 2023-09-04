ГКНБ 4 сентября сообщило о задержании военнослужащего запаса, обвиняемого в «государственной измене». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГКНБ, его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Согласно информации Госкомитета, обвиняемый был признан виновным в «разглашении государственных секретов, шпионаже или оказании иной помощи иностранному государству и иностранной организации в осуществлении деятельности в ущерб внешней безопасности Кыргызстана».

Приговор вынес Верховный суд. Обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. В ГКНБ не уточнили, когда был вынесен приговор и имя осужденного.