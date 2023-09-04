Четырех жителей Таласской области, которых подозревают в избиении четырех жителей Оша, водворили в СИЗО на два месяца. Об этом 4 сентября «Клоопу» сообщили в Таласском областном суде.

1 сентября в соцсетях распространилось видео с избитыми четырьмя жителями Ошской области. На видео пострадавших принуждали извиняться из-за беспорядков на финале Кубка президента по көк-бөрү в Оше, который был посвящен Дню независимости. По данным УВД Таласской области, избитые ехали домой из России на машине Volkswagen Golf по автодороге Тараз — Талас — Суусамыр.

Позже в Таласском УВД сообщили о задержании четырех 28-летних подозреваемых в угрозах и избиении прохожих. Им предъявили обвинение по статье «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

3 сентября в сети распространилось обращение родственников задержанных к властям. Они извинились от их имени и попросили отпустить подозреваемых под домашний арест.

Беспорядки на финале по көк-бөрү

31 августа в Оше финал Кубка президента по кок-бору, посвященный Дню независимости, закончился беспорядками. В финале команда из Таласа «Ынтымак» обыграла команду из Оша «Достук» со счетом 2:1.

После турнира некоторые болельщики, недовольные итогами игры и судейством, выбежали на стадион и начали кидать камни в судью. В результате беспорядков в общей сложности шесть человек пострадали, а один милиционер был доставлен в больницу.

Произошедший беспорядок затем прокомментировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он отметил, что каждый, кто причастен к беспорядку, будет наказан в рамках закона. Ташиев призвал к примирению и не поддаваться на провокации.

МВД напомнило, что в связи с инцидентом все, кто распространяет провокационные сообщения в соцсетях, провоцирующие межрегиональную вражду, в рамках закона будут привлечены к ответственности.

Затем милиция допросила 65 человек по факту беспорядков. В отношении 9 из них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а в отношении остальных 56 человек составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях, после чего они были отпущены.

Автор: Бакай Алмаз.