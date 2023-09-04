Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции по иску «Вечернего Бишкека» к изданию Kaktus.media. Об этом сообщили в самом издании.



23 мая Первомайский райсуд Бишкек частично удовлетворил иск «Вечернего Бишкека» и решил взыскать с ответчика Дили Юсуповой 500 тысяч сомов и еще 500 тысяч сомов с ОФ «Промедиа Плюс» (редакция Kaktus.media). Суд тогда признал, что сообщение о банкротстве «Вечернего Бишкека», опубликованное ранее на сайте Kaktus.media, не соответствует действительности.

Несмотря на доводы адвокатов издания о том, что они не согласны с решением первой инстанции, горсуд оставил в силе это решение. В Kaktus.media «Клоопу» сообщили, что они будут обжаловать решение горсуда в Верховном суде.



«Вечерний Бишкек» подал иск против Kaktus.media в январе этого года. Поводом для иска послужила статья о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и об увольнении сотрудников. Заявитель потребовал опровержения публикации и 50 млн от Kaktus.media и нескольких его сотрудников.

Статья о закрытии «Вечернего Бишкека» вышла на сайте Kaktus.media 29 декабря 2022 года. Там сообщалось, что с 1 января 2023 года «Вечерний Бишкек» закрывается и вышел последний номер газеты. В издании отмечали, что электронная версия «Вечернего Бишкека» продолжит работу.