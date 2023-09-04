Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что к предателям государства не будет пощады. Об этом 2 сентября он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Не будет пощады тому, кто предает государство, любому, кто пытается его разрушить. Реакция силовиков на таких граждан будет жесткой!» — заявил Ташиев.

При этом неясно кому глава ГКНБ адресовал свое заявление. Однако именно в тот день спецназ МВД задержал оппозиционного политика Адахана Мадумарова, которому позже предъявили обвинения по статье «Государственная измена».

В тот же день политика по решению Первомайского райсуда столицы водворили в СИЗО ГКНБ до 24 октября.

Это не первый случай, когда Ташиев делает публичные заявления такого рода. Ранее, в июне 2022 года, он на заседании Жогорку Кенеша заявил, что сломает руку Мадумарову, посадит его, а также сказал такую фразу: «тебя самого не станет».

После перепалки с Мадумаровым, Ташиев поспорил и с другим депутатами, заявив, что они плохо исполняют свою работу.

Кроме этого, в сентябре 2022 года после вооруженного конфликта на кыргызской-таджикской границе стало известно, что Ташиев приходил в Жогорку Кенеш с двумя ящиками автоматов.

Позже тогдашний спикер парламента Талант Мамытов рассказал, что после озвученной информации о событиях в Баткенской области депутатам раздали оружие и сказали: «Парламентарии, пожалуйста, берите оружие, если вы хотите защищать страну надо идти на передовую».

«Вот такое обращение было. Оно прозвучало из уст главы ГКНБ [Камчыбека Ташиева]», — сообщил он.

В январе 2023 года от Ташиева прозвучало предупреждение в адрес СМИ за «неверную информацию». Поводом для угроз стали новости о задержании сотрудника ГКНБ и возможная потасовка между работниками МВД и ГКНБ, которые власти не комментируют.

Тогда Ташиев заявил, что задержание сотрудника ГКНБ было спланировано под руководством президента и никаких «разборок» между силовыми органами нет. При этом глава спецслужб считает, что нужно рассмотреть ответственность некоторых СМИ, которые якобы распространяют неверную информацию.