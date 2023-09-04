Общественные деятели, поэты-писатели и журналисты потребовали от властей страны освободить писателя Олжобая Шакира, которого обвиняют по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Насильственный захват власти».

В петиции, которую подписали более 100 человек, говорится, что арест Шакира был большой ошибкой и, что обвинения против него не соответствуют действительности.

«Но нельзя закрывать глаза на одну истину: мы можем быть уверены, что он не преступник, не коррупционер и не предатель. Разве три предыдущие госпереворота не доказали, что дни властей, оставшихся под заложниками льстецов, быстро заканчиваются? Олжобай – общественный деятель, который отдает себя культурно-просветительской работе народа, работает не покладая рук днем и ночью, не получая зарплаты, сделав из своего дома офис», — говорится в обращении.

Вместе с тем, обращаясь к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, они предупредили, что «ситуация, которая не стремится решить вопрос словами, аргументами, ситуация с неуважением к закону, откроет дорогу тем силам, которые начали переворот».

Задержание писателя

О том, что Олжобай Шакир находится на допросе в ГКНБ стало известно вечером 23 августа. Его супруга Назгуль Бодбаева рассказала, что ее муж не выходил на связь почти семь часов.

Первомайский районный суд столицы 24 августа принял решение оставить писателя под стражей в СИЗО ГКНБ до 23 октября.

Ранее публицист на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 31 августа намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.

О том, что Кыргызстан передает на 49 лет Узбекистану пансионаты: «Энесай» («Дилором»), «Бостери» («Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон» стало известно 17 августа.

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