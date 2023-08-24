Писателя Олжобая Шакира суд оставил под стражей в СИЗО ГКНБ до 23 октября. Такое решение принял Первомайский районный суд столицы 24 августа.

Заседание суда по избранию меры пресечения в отношении публициста прошло за закрытыми дверями. Защита просила суд признать незаконным задержание писателя и освободить его из-под стражи.

«Мы считаем это решение незаконным и не обоснованным, так как обвинение было предъявлено необоснованно. Каких либо призывов к свержению власти, к массовым беспорядкам Олжобай Шакир не производил», — сказал адвокат Бакыт Автандил.

ГКНБ задержал писателя и водворил в ИВС вечером 23 августа. Его адвокат Бакыт Автандил рассказал, что Олжобая Шакира обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, неподчинению требованиям сотрудников МВД и попытке захвата власти.

Ранее публицист на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 31 августа намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле: «Энесай» («Дилором»), «Бостери» («Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон».

Объекты соседней стране планируют передать на 49 лет. Пансионаты построили еще в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей. В 2016 году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. В ответ Узбекистан подал иск в международный арбитраж.



По словам президента Садыра Жапарова, Кыргызстан в суде проиграл и обязан выплатить узбекской стороне более $40 млн. Но стороны пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.