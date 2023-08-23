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Писатель и публицист Олжобай Шакир задержан сотрудниками ГКНБ и водворен в ИВС на 48 часов. Об этом сообщил его адвокат Бакыт Автандил.

По его словам, Олжобая Шакира обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, неподчинению требованиям сотрудников МВД и попытке захвата власти.



«Это всё утверждают органы следствия. Однако мы это это считаем необоснованными и абсурдными обвинениями. Олжобай Шакир подлежит немедленному освобождению», — сказал он.



О том, что Олжобай Шакир находится на допросе в ГКНБ стало известно вечером 23 августа. По словам адвоката, публициста увезли на допрос около 17:00.

В самом ГКНБ пока не комментировали допрос Олжобая Шакира.



Ранее публицист на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 31 августа намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.



В Кыргызстане сейчас активно обсуждается вопрос о передаче в управление Узбекистану пансионатов «Энесай» («Дилором»), «Бостери» («Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон». Объекты соседней стране планируют передать на 49 лет.

Сами пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей. Однако в 2016 году году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж.



По словам президента Садыра Жапарова, Кыргызстан в суде проиграл и обязан выплатить узбекской стороне более $40 млн. Однако, как сообщил глава государства, стороны пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.