Директор Службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Кыргызстана Алмазбек Сокеев сообщил, что Казахстан не имеет претензий к Кыргызстану по вопросу воды. Об этом он сказал на пресс-конференции 23 августа.

Сокеев рассказал, что вчера еще раз связался с казахскими коллегами.

«Вчера [22 августа] у меня был телефонный разговор с нашими казахскими коллегами, они еще раз подтвердили, что никаких претензий нет к нашей стране. В СМИ неправильная информация, что мы перекрыли или не дали воду. Там если воды нет, ничего перекрывать», — сообщил он.

По словам Сокеева, 17-19 июля прошла встреча и был подписан протокол, где по просьбе казахской стороны была увеличена водоподача до 45 м3/сек.

Кыргызская сторона в свою очередь поставила коллег в известность, что при такой водоподаче лимит будет исчерпан к началу августа. Казахстанская сторона согласилась на эти условия. Начиная с 5 августа, согласно договоренности, вода в Казахстан не подается.

Заторы на кыргызско-казахской границе

21 августа на кыргызско-казахской границе скопилось около 370 большегрузных авто, а на 23 августа их число превысило 600.

Ранее доктор экономических наук, директор кыргызского научно-исследовательского института ирригации Минсельхоза Улан Чортомбаев опубликовал на своей странице в Facebook обращение к казахским властям.

В нем он заявил, что казахская сторона якобы намеренно задерживает большегрузы на границе из-за того, что Кыргызстан прекратил подачу воды из Кировского водохранилища.

Позже министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что казахские пограничники совместно с Комитетом нацбезопасности провели антинаркотическую операцию. Чиновник заверил, что «ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов».