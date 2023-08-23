Креаторы Кыргызстана обратились к президенту Садыру Жапарову и к главе Кабинета министров Акылбеку Жапарову с требованием отозвать проект постановления Министерства экономики и коммерции «О некоторых вопросах создания Парка креативных индустрий (ПКИ)», который по их мнению, тормозит запуск Парка.

Свое обращение вместе с петицией об отзыве документа креаторы опубликовали на портале Сhange.org. В обращении они отметили, что жаратманы страны долго ждали запуска ПКИ и хотят участвовать в нем, чтобы развивать бизнес-среду и экспортировать творческие продукты.

«Однако предложенный 11 августа 2023 года проект Постановления Кабмина вместо того, чтобы завершить проект создания ПКИ, фактически лишает его главных преимуществ и создает условия, при которых регистрация в ПКИ становится субъективным и непрозрачным процессом», — говорится в обращении.

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Они отметили, что в проекте предлагается внести замглавы Кабмина Эдиля Байсалова в Наблюдательный совет несмотря на то, что он публично выступал против льготного налогообложения для креативных предпринимателей. Также документом предлагается, чтобы Наблюдательный совет при регистрации резидентов ПКИ определял креативность вида деятельности, «что делает процесс отбора резидентов субъективным».

«Учитывая заявленную публично позицию вице-премьер министра по социальному блоку, есть основания серьезно сомневаться в том, что реальные компании-чемпионы креативной экономики решат подавать на такую регистрацию», — отметили они в обращении.

Еще один негативный пункт, по мнению креаторов, предложение ограничить срок резидентства в Парке тремя годами. По их словам, это напрямую противоречит закону «О Парке креативных индустрий».

Также креаторы заметили, что в проекте постановления нет аргументов в пользу того, что нужно внести предлагаемые изменения. В документе лишь значится, что изменения предлагается внести «в соответствии с поручением заместителя председателя Кабмина Э.Ж. Байсалова».

«Однако креативная экономика не относится к социальному блоку, и для общественности остается непонятным, почему Эдиль Байсалов, в принципе, инициирует подобные изменения в уже опубликованное постановление Кабмина», — говорится в обращении креаторов.

Кроме отзыва проекта постановления они также просят принять документ о перечне 100 видов деятельности ПКИ, которое подготовили ранее совместно с Кабмином и сообществом креативных предпринимателей.