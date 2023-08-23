Кыргыские спортсмены завоевали семь медалей на Кубке мира по самбо, который проходит городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Департамента физической культуры и спорта.

1 из 3

По информации Департамента, спортсмен Бекболот Токтогонов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 98 кг.

Серебреную медаль на соревнованиях завоевала Мираида Медетбек кызы среди женщин в категории до 65 кг.

Кроме этого спортсмены сборной Кыргызстана завоевали пять бронзовых медалей.

Брозовыми призерами стали Кайрат Жусуп уулу и Темирлан Уланбек уулу, выступавшие в весовой категории 58 кг, Фарух Мамажанов в весовой категории 88 кг, Артур Сансызбеков в весовой категории 98 кг и Сыймык Жапаров в весовой категории +98 кг.

Кубок чемпионата мира по самбо стартовал в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 22 августа. В соревновании приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Болгарии, Азербайджана, Армении, Китая, ФИАС 1 (Россия), ФИАС 2 (Беларусь) и Израиля.