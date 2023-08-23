Первый свергнутый президент Аскар Акаев дал интервью российскому телеканалу RT. В нем он отвечая на вопрос журналиста сообщил, что в этом году Кыргызстан, возможно, посетит глава России Владимир Путин.

Он также рассказал, что в 2000 году им и Путиным был подписан договор о «вечной дружбе, союзничестве и партнерстве».

«Я сегодня очень рад и счастлив, что Кыргызстан продолжает эту традицию. В 2023 году был визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова с участием в параде Победы 9 мая в Москве. Мы все были очень рады этому. Это новый шаг вперёд. А сейчас все с огромным энтузиазмом ждут официального визита Путина осенью в Кыргызстан. Это связано с 20-летием открытия авиабазы в Канте в 2003 году», — заявил он.

У Акаева также спросили как он относится к тому, что в Кыргызстане были осуждены люди, за участие в войне в Украине на стороне России.

«Я в деталях этого не разбирался, но я хочу сказать, что Кыргызстан как союзник России и как член Евразийского экономического союза, и член ОДКБ, конечно, должен поддерживать Россию. И Россия в этом нуждается сегодня. Как раз в такие трудные дни и познаётся союзник», — сказал свергнутый президент.

Он добавил, что знает историю о том, как якобы «Запад начал отрывать Украину от России и от СНГ».

«Идеологом этого был небезызвестный профессор Бжезинский, который в своё время работал помощником президента по национальной безопасности. Он как раз и сформулировал тезис о том, что Россия всегда великая держава с Украиной и никогда без Украины. В соответствии с этим тезисом он и предлагал оторвать Украину от России. И тезис сработал. Но я должен сказать, что он ошибся. Россия как раз возродилась. Она великая держава и без Украины. А вот Украина сегодня у разбитого корыта», — считает Акаев.

Арест кыргызстанцев, воевавших на стороне России

В Кыргызстане официально известно о задержаниях двух граждан, воевавших на стороне России во вторжении в Украину.

С начала в январе 2023 года ГКНБ задержал Аскара Кубанычбек уулу. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Уже будучи осужденным с мужчиной связались российские журналисты с телеканала RT.

В интервью журналистам он попросил помощи у российских властей, а также гражданство России.

15 августа 2023 года ГКНБ сообщил о задержании еще одного кыргызстанца, который воевал в рядах ЧВК Вагнера. Задержанный в феврале 2022 года выехал в России на заработки, где его арестовали и он отбывал наказание в одной из российских колоний.

Во время войны России против Украины мужчину завербовали в ЧВК Вагнера и он на контрактной основе примкнул в ряды военных групп, «выполнявших боевые задачи на территории Украины».

Вторжение в Украину и ордер на арест Путина

Ранее Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в организации незаконного перемещения детей с территории Украины в Россию.

Юрисдикцию МУС, согласно Римскому статуту, признают 123 государства, включая все страны Евросоюза и Южной Америки, некоторые африканские страны, а также Таджикистан и Афганистан.

Римский статут не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном.

Кыргызстан подписал Римский статут МУС в 1998 году, однако все еще не ратифицировал этот документ. Это значит, что власти страны, скорее всего, не арестуют Путина, если он попадет на территорию Кыргызстана.

24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Они продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.