На границе с Казахстаном по состоянию на 13:00 часов 23 августа скопилось более 600 автомобилей. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

По данным ведомства, в очереди на выезд перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек-автодорожный» стоят 493 машины, а перед КПП «Кен-Булун-автодорожный» — 146.

«За вчерашние сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 112 автомашин. Пункты пропуска с кыргызской стороны функционируют в повседневном режиме», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, 21 августа, Погранслужба Кыргызстана сообщала, что на КПП «Ак-Тилек-автодорожный» в пробке стояло около 370 автомобилей. Причиной заторов назвали медленный пропуск машин со стороны Казахстана.

Позже, доктор экономических наук, директор кыргызского научно-исследовательского института ирригации Минсельхоза Улан Чортомбаев опубликовал на своей странице в Facebook обращение к казахским властям. В нем он заявил, что казахская сторона намеренно задерживает большегрузы на границе из-за того, что Кыргызстан прекратил подачу воды из Кировского водохранилища.

Пограничная служба Казахстана в свою очередь заявила, что ограничительных мер не вводилось и пункты пропуска работают в штатном режиме.

22 августа на месте скопления фур полпредство Чуйской области развернуло палаточные пункты помощи для оказания медицинской, психологической, консультативной и другой помощи водителям. Также организовано горячее питание.