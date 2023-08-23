В Иссык-Кульской области ГКНБ задержал члена ОПГ криминального авторитета Камчы Кольбаева, бывшего «смотрящего» села Бостери Майрамбека Мусадарова по кличке Мокинтош. Об этом сообщили пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ, Мусадаров ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он обещал пострадавшему предоставить участок в Чолпон-Ате получил деньги и машину, однако в итоге участок передал Кольбаеву.

«В 2020 году Мусадаров, войдя в доверие, под предлогом предоставления земельного участка возле ипподрома в Чолпон-Ате, завладел денежными средствами в сумме $5000 и автомашиной марки Audi С4 у гражданина Кыргызстана. Однако земельный участок последний передал К. Асанбеку (прим.ред. Камчы Кольбаев)», — сообщили в Госкомитете.

В результате подозреваемого водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Кто такой Кольбаев?

Камчы Кольбаев — один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ). По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.



Кольбаева называют «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.

В августе 2023 года, бывший адвокат Кольбаева Сергей Манукян сообщил журналистам, что сейчас в отношении Кольбаева нет уголовного дела.